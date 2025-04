Schubsen und Drängeln bei Schnäppchen-Schlacht in Zwickau: „Wir hätten sonst doppelt so viel gezahlt“

Wenn Menschen mit Einkaufswagen stundenlang bis auf den Gehweg anstehen, ist es wieder so weit: Lidl im Planitz-Center bläst zum Sonderverkauf. Kekse für 80 Cent, Mehl für 1 Euro oder 40 Laubbläser für 600 Euro: Für all das und mehr reißen sich Kunden die Wagen aus den Händen.

Sie will die Erste sein, wenn Lidl im Planitz-Center die Türen zur großen Rabattschlacht öffnet. Seit 7 Uhr steht die Zwickauerin (46) an diesem Donnerstagmorgen ganz vorn in der Schlange. „Wer früh da ist, kriegt das Beste“, sagt sie. Hinter ihr warten anderthalb Stunden vorm Verkaufsstart schon gut 50 Menschen mit Einkaufswagen. Ohne...