Schüler, Lehrer oder Eltern: Wer kann in Kirchberg die meisten Blutspender mobilisieren?

Momentan stellen sich Schüler den mündlichen Abiturprüfungen. Später richten die Abiturienten am Christoph-Graupner-Gymnasium einen Blutspende-Wettbewerb aus.

Kirchberg.

Am Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg ist es Tradition, am Tag der Bekanntgabe der Abiturnoten einen Blutspende-Wettbewerb auszurichten – dieses Jahr schon zum 21. Mal. Organisiert wird der Wettstreit für Dienstag, 27. Mai, von 9.30 bis 15 Uhr von den Abiturienten – der Blutspendedienst Nord-Ost vom Deutschen Roten Kreuz ist vor Ort. Zum Spenden aufgerufen sind neben volljährigen Schülern auch die Lehrer und Eltern – welche Gruppe wohl die meisten Blutpräparate beisteuern kann? Laut DRK geht es den Schülern darum, auf die „Notwendigkeit vom Blutspenden vor allem bei jungen Leuten“ aufmerksam zu machen. Die Blutspendenaktion an der Schule ist offen für alle ab 18 Jahren: www.freiepresse.de/bskirchberg (nütz)