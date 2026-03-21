Schulanfang: Eltern müssen Catering in Region Zwickau bis zu fünf Jahre vorher buchen

Einige Eltern aus Westsachsen würden am liebsten bei der Geburt ihres Kindes das Catering für die Einschulungsfeier klarmachen. Eine Mülsenerin erhaschte noch einen Anbieter für 2027. Mit viel Glück.

Das Herz ist Julia Mädler (30) bei der Suche nach einem Partyservice für die Einschulungsfeier ihrer Tochter durchaus zwischendurch in die Hose gerutscht. Sagt die Mutter aus Mülsen, als sie sich daran erinnert, wie sie herumtelefoniert hat. „Bei den ersten Absagen habe ich schon gedacht: Oh je, ob das noch was wird?“, sagt sie. Doch dann...