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Steinis Catering aus Werdau ist bis 2031 für den Schulstart ausgebucht, sagt Geschäftsführer Marc Steinhäuser.
Steinis Catering aus Werdau ist bis 2031 für den Schulstart ausgebucht, sagt Geschäftsführer Marc Steinhäuser. Foto: Ralf Wendland
Eric und Julia Mädler aus Mülsen freuen sich mit ihren Kindern Feline (l.) und Finn (r.) auf Felines Schulbeginn.
Eric und Julia Mädler aus Mülsen freuen sich mit ihren Kindern Feline (l.) und Finn (r.) auf Felines Schulbeginn. Foto: Ramona Schwabe
Marcus Ahrens von Catering Sachsen in Glauchau kennt es schon, dass einige Jahre im Voraus zur Einschulung gebucht wird.
Marcus Ahrens von Catering Sachsen in Glauchau kennt es schon, dass einige Jahre im Voraus zur Einschulung gebucht wird. Foto: Andreas Kretschel
Steinis Catering aus Werdau ist bis 2031 für den Schulstart ausgebucht, sagt Geschäftsführer Marc Steinhäuser.
Steinis Catering aus Werdau ist bis 2031 für den Schulstart ausgebucht, sagt Geschäftsführer Marc Steinhäuser. Foto: Ralf Wendland
Eric und Julia Mädler aus Mülsen freuen sich mit ihren Kindern Feline (l.) und Finn (r.) auf Felines Schulbeginn.
Eric und Julia Mädler aus Mülsen freuen sich mit ihren Kindern Feline (l.) und Finn (r.) auf Felines Schulbeginn. Foto: Ramona Schwabe
Marcus Ahrens von Catering Sachsen in Glauchau kennt es schon, dass einige Jahre im Voraus zur Einschulung gebucht wird.
Marcus Ahrens von Catering Sachsen in Glauchau kennt es schon, dass einige Jahre im Voraus zur Einschulung gebucht wird. Foto: Andreas Kretschel
Zwickau
Schulanfang: Eltern müssen Catering in Region Zwickau bis zu fünf Jahre vorher buchen
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Einige Eltern aus Westsachsen würden am liebsten bei der Geburt ihres Kindes das Catering für die Einschulungsfeier klarmachen. Eine Mülsenerin erhaschte noch einen Anbieter für 2027. Mit viel Glück.

Das Herz ist Julia Mädler (30) bei der Suche nach einem Partyservice für die Einschulungsfeier ihrer Tochter durchaus zwischendurch in die Hose gerutscht. Sagt die Mutter aus Mülsen, als sie sich daran erinnert, wie sie herumtelefoniert hat. „Bei den ersten Absagen habe ich schon gedacht: Oh je, ob das noch was wird?“, sagt sie. Doch dann...
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