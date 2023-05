Schulden: Sogar Firmenchefs klopfen bei Beratern in Zwickau an

Er hatte all seine Ersparnisse geopfert, um seine in Westsachsen angesiedelte Baufirma am Laufen zu halten, sogar das für seinen eigenen Lebensabend angesparte Geld. Mehrere Auftraggeber hatten nicht bezahlt, vergeblich war der über 60-Jährige seinem Geld hinterhergerannt. "Der Mann hatte sehr, sehr viel Geld verloren", erinnert sich Andreas...