Schule am Windberg in Zwickau: Der zweite Bauabschnitt ist pünktlich vor Schuljahresbeginn fertig

Bereits seit Juli 2024 laufen Baumaßnahmen an der Schule. Mitte nächsten Jahres soll am Gebäude alles fertig sein.

Der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der Zwickauer Schule am Windberg ist abgeschlossen. Das sagte Mathias Merz von der Stadtverwaltung. Bei der Baumaßnahme handelt es sich vorrangig um eine energetische Sanierung. Im zweiten Bauabschnitt, der sich auf einen weiteren Teil des Südflügels bezog, wurden unter anderem auch Fenster getauscht,...