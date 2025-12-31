Schule in Zwickau beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Zwickau
Unbekannte haben zwei großflächige Schriftzüge an der Fassade der Schule am Windberg angebracht.
Unbekannte Täter haben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen im Zwickauer Ortsteil Marienthal an einem Gebäudeteil der Schule am Windberg zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachten die Täter zwei großflächige Schriftzüge an der Fassade an. Weitere Details nannte sie nicht. Die Kosten für die Beseitigung...
