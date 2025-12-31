MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. Bild: Marijan Murat/dpa
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Schule in Zwickau beschmiert: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben zwei großflächige Schriftzüge an der Fassade der Schule am Windberg angebracht.

Unbekannte Täter haben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen im Zwickauer Ortsteil Marienthal an einem Gebäudeteil der Schule am Windberg zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachten die Täter zwei großflächige Schriftzüge an der Fassade an. Weitere Details nannte sie nicht. Die Kosten für die Beseitigung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
1 min.
Meerane: Teure Frontradar-Technik aus Auto gestohlen
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Diebe bauen die Technik aus, ohne das geparkte Fahrzeug aufzubrechen.
Jan-Dirk Franke
19.11.2025
1 min.
Autodiebe schlagen in Zwickau zu: Gleich zwei Wagen weg
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Unbekannte Täter entwenden tagsüber einen Opel und einen Audi. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Jan-Dirk Franke
17:00 Uhr
3 min.
Das alte Jahr sportlich verabschiedet: Silvesterlauf in Freiberg
 6 Bilder
Der Silvesterlauf ist schon zu einer Tradition in Freiberg geworden.
Mit 180 Teilnehmern ist dieses Jahr eine neue Bestmarke erreicht worden. Einen Rekord gab es auch bei den Spenden für einen guten Zweck.
Steffen Jankowski
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
17:00 Uhr
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
11:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Sie müssen am Mittwoch kurz vorm Jahreswechsel noch mal in schnell den Supermarkt? Dann sollten Sie diese Öffnungszeiten kennen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel