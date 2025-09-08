Schulklasse sagt Wandertag ab: Wie gefährlich ist der Wanderweg zur Prinzenhöhle im Hartensteiner Wald?

Die Prinzenhöhle im Hartensteiner Wald lockt Besucher an. Doch der Zustand des Weges zur Felsspalte sorgt für Diskussionen. Jetzt hat eine Grundschule eine Exkursion dorthin abgesagt - zu gefährlich.

Das Sommertheater in der Schlossruine hat auch Hartensteins zweiten Schauplatz der Prinzenraub-Geschichte bekannter gemacht: In der Prinzenhöhle, einer Felsspalte im Hartensteiner Wald, soll 1455 Prinz Ernst von Sachsen gefangen gehalten worden sein, nachdem er und sein Bruder Albrecht aus Altenburg entführt worden waren. „Das Interesse an der... Das Sommertheater in der Schlossruine hat auch Hartensteins zweiten Schauplatz der Prinzenraub-Geschichte bekannter gemacht: In der Prinzenhöhle, einer Felsspalte im Hartensteiner Wald, soll 1455 Prinz Ernst von Sachsen gefangen gehalten worden sein, nachdem er und sein Bruder Albrecht aus Altenburg entführt worden waren. „Das Interesse an der...