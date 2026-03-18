Schulsozialarbeit für alle: Gesprächsrunde in Reinsdorf

Nicht an jeder Schule im Landkreis Zwickau findet Sozialarbeit statt. Das Thema soll nun bei einer Diskussionsrunde mit Experten aufs Tapet.

Eine Gesprächsrunde zum Thema „Schulsozialarbeit für alle“ findet am Donnerstag um 16 Uhr in der Behindertenwerkstatt Reinsdorf statt. Veranstalter ist die Zwickauer BSW-Kreistagsfraktion. Hintergrund ist, dass nach der jüngsten Verteilung der Sozialarbeiter-Stellen manche Schulen ihren Sozialarbeiter eingebüßt haben. Der Kreiselternrat... Eine Gesprächsrunde zum Thema „Schulsozialarbeit für alle“ findet am Donnerstag um 16 Uhr in der Behindertenwerkstatt Reinsdorf statt. Veranstalter ist die Zwickauer BSW-Kreistagsfraktion. Hintergrund ist, dass nach der jüngsten Verteilung der Sozialarbeiter-Stellen manche Schulen ihren Sozialarbeiter eingebüßt haben. Der Kreiselternrat...