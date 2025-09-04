Schulsternwarte Zwickau begeht Jubiläum mit Mondfinsternis

Im Herbst vor 50 Jahren wurde die Einrichtung eröffnet. Der Förderverein lädt dazu ein, das zu feiern.

Mit einer Festveranstaltung feiert die Schulsternwarte Zwickau an diesem Sonntag ihren 50. Geburtstag. Dazu wird es ab 19 Uhr einen Vortrag über die Geschichte der Sternwarte geben, wie der Förderverein mitteilte. Anschließend wird eine Gedenkplakette enthüllt. Als Höhepunkt können die Besucherinnen und Besucher dann die an diesem Abend...