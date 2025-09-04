Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Silas Stein/dpa
Bild: Silas Stein/dpa
Zwickau
Schulsternwarte Zwickau begeht Jubiläum mit Mondfinsternis
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Herbst vor 50 Jahren wurde die Einrichtung eröffnet. Der Förderverein lädt dazu ein, das zu feiern.

Mit einer Festveranstaltung feiert die Schulsternwarte Zwickau an diesem Sonntag ihren 50. Geburtstag. Dazu wird es ab 19 Uhr einen Vortrag über die Geschichte der Sternwarte geben, wie der Förderverein mitteilte. Anschließend wird eine Gedenkplakette enthüllt. Als Höhepunkt können die Besucherinnen und Besucher dann die an diesem Abend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
1 min.
Audi-Treffen am August-Horch-Museum in Zwickau
Rallye-Oldtimer und Schwibbögen mit Audi-Motiven sind am Samstag auf dem Gelände neben dem August-Horch-Museum zu bestaunen.
Natalie Süß
01.09.2025
1 min.
Feuerwehr-Jubiläum im Erzgebirge macht Geschichte lebendig
Zwei Tage lang haben die Hohndorfer Kameraden das 140-jährige Bestehen ihrer Wehr gefeiert. Hingucker war der Festumzug im Großolbersdorfer Ortsteil.
Andreas Bauer
Mehr Artikel