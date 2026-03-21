Schumann-Fest in Zwickau: Am 4. Juni Eröffnungskonzert mit Leo Siberski

Das Kulturamt hat angekündigt: Eröffnet wird das Schumann-Fest mit einem opulenten Konzert. Preisträger und der Domchor versprechen ein unvergessliches Erlebnis.

Das Kulturamt in Zwickau hat über das Programm des diesjährigen Schumann-Festes informiert: Das Eröffnungskonzert soll am 4. Juni, 19.30 Uhr, in der „Neuen Welt“ stattfinden und sei „besonders opulent“ besetzt. Neben den Clara-Schumann-Philharmonikern wirken der Schauspieler Daniel Koch, Gesangssolisten, darunter ehemalige Preisträger... Das Kulturamt in Zwickau hat über das Programm des diesjährigen Schumann-Festes informiert: Das Eröffnungskonzert soll am 4. Juni, 19.30 Uhr, in der „Neuen Welt“ stattfinden und sei „besonders opulent“ besetzt. Neben den Clara-Schumann-Philharmonikern wirken der Schauspieler Daniel Koch, Gesangssolisten, darunter ehemalige Preisträger...