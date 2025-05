Schumann trifft Sattel: Sechs Konzerte, ein Fahrradkorso durch Westsachsen und ganz viel Musik

Pfingstmontag per Pedale: Das Zwickauer Schumann-Fest lädt am 9. Juni zur klingenden Landpartie mit kostenlosen Konzerterlebnissen im Freien. Was die Teilnehmer unterwegs erwartet.

Wer Kultur liebt, aber nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen will, für den hat das Schumann-Fest Zwickau auch in diesem Jahr wieder das perfekte Format parat: Die Fahrradkonzerte gehen 2025 in ihre dritte Runde.