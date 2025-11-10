Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schwarze Mickey-Maus starrt jetzt den Zwickauer Dom an: Fliegerbauer provoziert mit Marilyn-Manson-Porträt

Schwarze Mickey-Maus starrt jetzt den Zwickauer Dom an: Fliegerbauer provoziert mit Marilyn-Manson-Porträt
Von Michael Stellner
Baulöwe Kurt Fliegerbauer hat die überdimensionale schwarze Mickey-Maus selbst in Auftrag gegeben – hofft aber, dass sie bald verschwindet. Wieso?

Rocker Marilyn Manson blickt seit Montag von einer Hausfassade direkt auf den Zwickauer Dom. Der Zwickauer Künstler Rico Gruner hat das Werk nach dem Motiv des Malers Gottfried Helnwein gestaltet. Auftraggeber ist Hausbesitzer Kurt Fliegerbauer, der sich auf eine Kontroverse dazu regelrecht freut: „Ein bisschen provokant ist das schon.“ Das...
