„Schweigen ist keine Lösung“: Trotz Angst berichtet WHZ-Absolventin aus Zwickau über Iran-Proteste

Tausende Kilometer trennen sie von ihrer Heimat. Maryam Tayyebi, Doppelpreisträgerin der Zwickauer Fashion Night, macht die Proteste im Iran auf Instagram sichtbar.

Es ist spät am Abend, der Bildschirm ihres Laptops leuchtet im abgedunkelten Raum. Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Iran: Manche zeigen Demonstrationen, andere berichten von Festnahmen oder plötzlich unterbrochenen Internetverbindungen. Konzentriert prüft Maryam Tayyebi die Informationen, gleicht Quellen ab, formuliert Texte, verwirft sie...