Schwelbrand mit Rauchentwicklung: Feuerwehr mit Großaufgebot im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau

40 Helfer waren am Einsatz im Gebäude für Strahlentherapie und Radioonkologie beteiligt. Mitarbeitende und Patienten verließen die Räume. Wie lange der Routinebetrieb unterbrochen werden musste.

Mit einem großen Aufgebot ist die Feuerwehr am Dienstag in den Mittagsstunden im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau im Einsatz gewesen. Der Auslöser: Dachdecker- und Schweißarbeiten sorgten für einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung im Bereich des Hauses 30, in dem sich die Strahlentherapie und die Radioonkologie befinden. Hier musste...