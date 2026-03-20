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Die MRB richtet einen Schienenersatzverkehr ein.
Die MRB richtet einen Schienenersatzverkehr ein. Symbolfoto: Andreas Seidel/Archiv
Die MRB richtet einen Schienenersatzverkehr ein.
Die MRB richtet einen Schienenersatzverkehr ein. Symbolfoto: Andreas Seidel/Archiv
Zwickau
Schwellenaustausch: Züge zwischen Zwickau und Reichenbach fallen aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Auf der Sachsen-Franken-Magistrale kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Mitteldeutsche Regiobahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Bahnreisende müssen am Freitagmorgen zwischen Zwickau und Reichenbach mehr Zeit einplanen. Auf der Sachsen-Franken-Magistrale kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Der Grund laut Bahn: Kurzfristig macht sich ein Schwellenaustausch erforderlich. Die Entscheidung sei erst am Donnerstagabend gefallen.
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