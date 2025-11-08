Schwerer Unfall am A-72-Zubringer bei Hartenstein: Auslöser war missglücktes Überholmanöver

Zwickau
Ein Frontalzusammenstoß konnte nur knapp vermieden werden, zwei Menschen wurden verletzt.
Der Grund für den schweren Verkehrsunfall vom Freitag 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 255 in Thierfeld war ein missglücktes Überholmanöver. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 60-Jährige mit ihrem Golf zum Überholen angesetzt, dabei jedoch einen Skoda im Gegenverkehr übersehen. Der entgegenkommende 52-Jährige führte eine...
