Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Schwerer Unfall am A-72-Zubringer bei Hartenstein: Auslöser war missglücktes Überholmanöver

Der Unfall ereignete sich auf der S 255 bei Thierfeld. Die Straße war danach gesperrt.
Der Unfall ereignete sich auf der S 255 bei Thierfeld. Die Straße war danach gesperrt. Bild: Niko Mutschmann
Der Unfall ereignete sich auf der S 255 bei Thierfeld. Die Straße war danach gesperrt.
Der Unfall ereignete sich auf der S 255 bei Thierfeld. Die Straße war danach gesperrt. Bild: Niko Mutschmann
Zwickau
Schwerer Unfall am A-72-Zubringer bei Hartenstein: Auslöser war missglücktes Überholmanöver
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Frontalzusammenstoß konnte nur knapp vermieden werden, zwei Menschen wurden verletzt.

Der Grund für den schweren Verkehrsunfall vom Freitag 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 255 in Thierfeld war ein missglücktes Überholmanöver. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 60-Jährige mit ihrem Golf zum Überholen angesetzt, dabei jedoch einen Skoda im Gegenverkehr übersehen. Der entgegenkommende 52-Jährige führte eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
20.10.2025
3 min.
Frontalcrash im Erzgebirge: Zubringer für Stunden voll gesperrt – Drei Schwerverletzte
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer gegeben.
Vier Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer S 255 zusammengeprallt. Mehrere Personen verletzten sich. Zum Unfallhergang hat die Polizei bereits erste Informationen.
Jürgen Freitag
18:28 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnzubringer Hartenstein: Rettungshubschrauber im Einsatz
Der Helikopter landete auf der Wiese und brachte einen Notarzt an die Unfallstelle.
Nach einem Unfall mit zwei Verletzten war die Straße zwischen Thierfeld und Aue gesperrt.
Niko Mutschmann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel