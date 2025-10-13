Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei berichtet zum Autobahnunfall bei der A 72 bei Zwickau.
Die Polizei berichtet zum Autobahnunfall bei der A 72 bei Zwickau.
Zwickau
Schwerer Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Harley-Fahrer im Krankenhaus
Von Jakob Nützler
Ein 55-jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntag auf der A 72 bei Niedercrinitz die Kontrolle und stürzte. Was die Polizei zu den Folgen mitteilt.

Niedercrinitz.

Auf der Autobahn 72 im Landkreis Zwickau mussten am Sonntagabend Rettungskräfte einem Mann zur Hilfe eilen. Der 55-jährige Motorradfahrer war auf einem Autobahnparkplatz schwer verunglückt. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp sagt, war der Mann mit seinem Motorrad, einer Harley-Davidson, um etwa 17.10 Uhr in Richtung Hof unterwegs. Auf dem Parkplatz Niedercrinitz wollte er den Beschleunigungsstreifen nutzen, um weiterzufahren, als das Unglück passierte: Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Zur stationären Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Der Sachschaden an der Maschine beträgt schätzungsweise rund 1500 Euro. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
