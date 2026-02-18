Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A 72 bei Hartenstein: Was bisher bekannt ist

An der Anschlussstelle Hartenstein herrscht derzeit erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Autobahn in Richtung Chemnitz ist seit 8.30 Uhr voll gesperrt.

Auf der A 72 in Richtung Chemnitz hat sich kurz nach der Anschlussstelle Hartenstein am frühen Morgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet kurz nach 8 Uhr ein Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, bevor er zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde und dort liegenblieb. Drei...