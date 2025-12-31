MENÜ
Zwickau
Schwerer Verkehrsunfall in Zwickau: Pkw kollidiert mit Straßenbahn
Von Jan-Dirk Franke
Ein Auto gerät auf die Schienen, die Straßenbahn kann nicht rechtzeitig bremsen und entgleist. Es gibt Verletzte.

In Zwickau ist es am Silvestertag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Pkw ist an der Inneren Zwickauer Straße in Höhe Himmelfürststraße auf das Gleisbett geraten und mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, entgleiste dabei die Straßenbahn. Es wurden offenkundig zwei Personen verletzt, eine davon...
