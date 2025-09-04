Schwerpunktkontrollen der Polizei rund um Zwickau: Für einen Autofahrer wird das richtig teuer

Neben Geschwindigkeitsmessungen achteten die Beamten verstärkt auf Gurtpflicht und Handyverbot.

Die Polizei hat am Mittwochvormittag um Zwickau Schwerpunktkontrollen durchgeführt. An der B 173 in Lichtentanne wurde die Geschwindigkeit gemessen. Laut Polizei waren 49 von 500 Fahrzeugen zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 106 km/h, erlaubt waren 50. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkten und zwei...