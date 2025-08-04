„Schwerwiegender sicherheitsrelevanter Vorfall“: Sechs Verletzte bei Schlägerei im Nachtwerk in Zwickau

In der Nacht zum Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu mehreren Auseinandersetzungen. Sechs Menschen wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Aufarbeitung der Vorfälle im Nachtwerk in Zwickau beschäftigt die Polizei: In der Nacht von Samstag zu Sonntag hat es im Club an der Olzmannstraße mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Dabei wurden sechs Menschen verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Zunächst ging die Polizei von fünf Verletzten aus und korrigierte die Zahl...