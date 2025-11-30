Sebastian Krumbiegel in Zwickau: „Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden“

Der Frontmann der „Prinzen“ hat am Samstag ein Solokonzert im Alten Gasometer gegeben. Allein die Ankündigung des Auftritts reichte für einen Shitstorm im Vorfeld.

„Ist ja rappelvoll heute", begrüßt Sebastian Krumbiegel am Samstagabend schwarzhumorig sein Publikum. So richtig verwundert scheint der Frontmann der „Prinzen" nicht zu sein, dass sich gerade mal knapp 100 Gäste im Alten Gasometer in Zwickau eingefunden haben, um seine musikalischen Botschaften zu hören. Als das Team des Gasometer...