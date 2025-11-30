Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sebastian Krumbiegel in Zwickau: „Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden“

Im Kapuzenpulli am Klavier: Sebastian Krumbiegel präsentierte im Gasometer sein aktuelles Album.
Im Kapuzenpulli am Klavier: Sebastian Krumbiegel präsentierte im Gasometer sein aktuelles Album. Bild: Torsten Piontkowski
Im Kapuzenpulli am Klavier: Sebastian Krumbiegel präsentierte im Gasometer sein aktuelles Album.
Im Kapuzenpulli am Klavier: Sebastian Krumbiegel präsentierte im Gasometer sein aktuelles Album. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Sebastian Krumbiegel in Zwickau: „Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden“
Von Torsten Piontkowski
Der Frontmann der „Prinzen“ hat am Samstag ein Solokonzert im Alten Gasometer gegeben. Allein die Ankündigung des Auftritts reichte für einen Shitstorm im Vorfeld.

„Ist ja rappelvoll heute“, begrüßt Sebastian Krumbiegel am Samstagabend schwarzhumorig sein Publikum. So richtig verwundert scheint der Frontmann der „Prinzen“ nicht zu sein, dass sich gerade mal knapp 100 Gäste im Alten Gasometer in Zwickau eingefunden haben, um seine musikalischen Botschaften zu hören. Als das Team des Gasometer...
