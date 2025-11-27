Sebastian Krumbiegel präsentiert am Samstag im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum

Er wurde bekannt als Sänger und Frontmann der Band Die Prinzen. Nach Zwickau kommt der 59-jährige Leipziger mit seinem Soloprogramm.

Sebastian Krumbiegel stellt am Samstag, 20 Uhr im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum „Aufstehen – Weitermachen!“ vor. Die zwölf eigenen Songs verbinden politische Themen, persönliche Geschichten und Pop-Arrangements mit Bandbesetzung, Bläsern, Streichern und vielstimmigen Chören, die Krumbiegel in seinem Leipziger Studio selbst... Sebastian Krumbiegel stellt am Samstag, 20 Uhr im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum „Aufstehen – Weitermachen!“ vor. Die zwölf eigenen Songs verbinden politische Themen, persönliche Geschichten und Pop-Arrangements mit Bandbesetzung, Bläsern, Streichern und vielstimmigen Chören, die Krumbiegel in seinem Leipziger Studio selbst...