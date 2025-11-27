Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sebastian Krumbiegel präsentiert am Samstag im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum

Bild: dpa
Zwickau
Sebastian Krumbiegel präsentiert am Samstag im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er wurde bekannt als Sänger und Frontmann der Band Die Prinzen. Nach Zwickau kommt der 59-jährige Leipziger mit seinem Soloprogramm.

Sebastian Krumbiegel stellt am Samstag, 20 Uhr im Alten Gasometer Zwickau sein neues Soloalbum „Aufstehen – Weitermachen!“ vor. Die zwölf eigenen Songs verbinden politische Themen, persönliche Geschichten und Pop-Arrangements mit Bandbesetzung, Bläsern, Streichern und vielstimmigen Chören, die Krumbiegel in seinem Leipziger Studio selbst...
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
25.10.2025
1 min.
Klangvielfalt und Tradition: Irish Folk Festival gastiert am Samstag im Alten Gasometer Zwickau
Ein Gitarrist, ein Folk-Duo und zwei Bands wollen am Samstagabend einen Hauch irischen Flairs ins triste westsächsische Herbstwetter bringen.
Thomas Croy
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
27.11.2025
1 min.
Von der Kalahari zu den Drakensbergen: Südafrikas Vielfalt in Bildern
Beeindruckende Landschaften Südafrikas stehen im Fokus. Von der Kalahari über das Namaqualand bis zu den Drakensbergen. Die Kaphalbinsel bleibt nicht unentdeckt.
Babette Philipp
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel