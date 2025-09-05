Seifenhautmaschine als Neuheit im Reinsdorfer „Haus der Entdecker“

Ein weiteres Mitmach-Angebot bereichert das „Haus der Entdecker“ im Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün. Seit Donnerstag können sich Kinder und Erwachsene dort quasi in eine Seifenblase hüllen.

Im „Haus der Entdecker" im Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün lockt seit Donnerstag eine neue Attraktion. Wie der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (parteilos) mitteilte, ist dort eine sogenannte Seifenhautmaschine aufgestellt. Wer sich hineinstellt, kann einen Ring aus Seifenlauge ziehen, die denjenigen wie eine röhrenförmige Haut...