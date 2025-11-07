Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Seit 20 Jahren für die Kleinsten da: Wie Zwickaus Tagesmütter den Wandel in Westsachsen erleben

Ramona Kulla aus Zwickau ist seit 1993 Tagesmutter. Ihr macht diese Aufgabe Spaß, und sie wird von der Familie dabei unterstützt.
Ramona Kulla aus Zwickau ist seit 1993 Tagesmutter. Ihr macht diese Aufgabe Spaß, und sie wird von der Familie dabei unterstützt. Bild: Ralf Wendland
Ramona Kulla aus Zwickau ist seit 1993 Tagesmutter. Ihr macht diese Aufgabe Spaß, und sie wird von der Familie dabei unterstützt.
Ramona Kulla aus Zwickau ist seit 1993 Tagesmutter. Ihr macht diese Aufgabe Spaß, und sie wird von der Familie dabei unterstützt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Seit 20 Jahren für die Kleinsten da: Wie Zwickaus Tagesmütter den Wandel in Westsachsen erleben
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundesweit sinken die Geburtenzahlen. Eltern, die ihren Alltag zwischen Job und Familie organisieren, profitieren von der flexibleren Auswahl der Kinderbetreuung. Andere trifft der Wandel härter.

Wer heute in Westsachsen einen Betreuungsplatz für sein Kleinkind sucht, hat meist keine Mühe, einen zu finden. Was früher mit Anmeldungen während der Schwangerschaft begann, ist entspannter geworden. Doch der Grund dafür liegt nicht in einem Überangebot, sondern in einem Wandel, der überall in Sachsen spürbar ist: Es werden weniger Kinder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
4 min.
Frischekur für Parks in Marienthal: Wo Zwickau die Millionen für den Stadtteil investieren will
Station Pauluspark beim Stadtspaziergang durch Marienthal: Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sind mit der OB (vorn) und Fachleuten aus dem Rathaus unterwegs.
Freizeitzentrum und Kitas, Grünanlagen und Fußwege - Zwickau hat im Stadtteil Marienthal viel vor. Beim Stadtspaziergang mit der Oberbürgermeisterin sind aktuelle Bauvorhaben präsentiert worden.
Holger Weiß
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
3 min.
Kooperation statt Konkurrenz zwischen zwei Zwickauer Baumärkten: Leitermann schließt sich Hagebau an
Bleibt auch mit dem neuen Partner ein Leitermann-Markt: der Baumarkt an der Maxhütte.
An der Fassade des Baumarktes im Zwickauer Gewerbegebiet Maxhütte ist der Wandel bereits vollzogen.
Holger Weiß
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel