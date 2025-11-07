Seit 20 Jahren für die Kleinsten da: Wie Zwickaus Tagesmütter den Wandel in Westsachsen erleben

Bundesweit sinken die Geburtenzahlen. Eltern, die ihren Alltag zwischen Job und Familie organisieren, profitieren von der flexibleren Auswahl der Kinderbetreuung. Andere trifft der Wandel härter.

Wer heute in Westsachsen einen Betreuungsplatz für sein Kleinkind sucht, hat meist keine Mühe, einen zu finden. Was früher mit Anmeldungen während der Schwangerschaft begann, ist entspannter geworden. Doch der Grund dafür liegt nicht in einem Überangebot, sondern in einem Wandel, der überall in Sachsen spürbar ist: Es werden weniger Kinder...