Seit dieser Woche gilt: Taxi-Nutzer im Landkreis Zwickau müssen tiefer in die Tasche greifen

Grundpreis und Kilometertarif sind gestiegen. Kritik von Fahrgästen gab es bislang offenkundig nicht. Die Taxi-Betreiber hat die Anhebung aber erst einmal selbst Geld gekostet.

Wer im Landkreis Zwickau mit dem Taxi unterwegs ist, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. Seit Sonntag gelten neue Tarife. Der Kreistag hatte im Dezember der Erhöhung ab dem 15. Februar zugestimmt. Der Grundpreis ist danach von vier auf fünf Euro pro Fahrt gestiegen. Beim Preis bis zum dritten Kilometer ändert sich nichts, es bleibt bei...