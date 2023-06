Seit über zwei Wochen vermisst: Wer hat Klaus Meuche aus Mosel gesehen?

Außer seinem Fahrrad nahm der Vermisste offenbar nichts mit

"Die Suche beginnt am Fahrradunterstand vor dem Haus", sagt Kay Meuche. Es ist ein Mehrfamilienhaus an der Dänkritzer Straße 5. Klaus Meuche trug an diesem Tag eine graue Jeans und ein blau-weiß kariertes Hemd. Er ist etwa 1,76 Meter groß und hat kurze, dunkelblond-graue Haare. Sein Herrenfahrrad ist auffällig: blau-grün, tiefer Einstieg, Rückspiegel, eine große schwarz-weiß gepunktete Fahrradklingel und hinten ein schwarzer Hartschalenkoffer.

Ansonsten hat er nichts mitgenommen, wie sein Sohn sagt. Die einzigen Medikamente, die er braucht: Blutdrucksenker. "Wir haben keinen Anhaltspunkt, was passiert sein könnte", sagt Kay Meuche. "Das macht alles so schwierig." Verwandte und Bekannte seien verschiedene Wege mit dem Fahrrad abgefahren oder abgegangen: zum Kaufland in Zwickau-Pölbitz, Richtung Glauchau und Stausee, die Hauptwege im Waldgebiet bei der Dänkritzer Schmiede.

Fehlende Anhaltspunkte machen Suche so schwierig

Die Familie verteilte Flyer und rief über Facebook zur Mithilfe auf. Die aktuelle weltpolitische Lage habe seinen Vater beschäftigt, aber nicht in beunruhigendem Maße, wie Kay Meuche sagt. Der Polizeipsychologe habe eine Depression nicht ausschließen wollen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater sich etwas angetan hat", sagt sein Sohn.

Langsam schwindet die Hoffnung auf gute Nachrichten. "Es ist nun zweieinhalb Wochen her", sagt Kay Meuche. Für möglich hält er auch einen Unfall: dass ein Auto seinen Vater zu Fall brachte und der Fahrer die Flucht ergriff. "Denkbar ist gerade alles", sagt Kay Meuche. Hinweise zu Klaus Meuche ans Polizeirevier Zwickau unter Telefon 0375 44580. (em)