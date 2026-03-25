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Hat sich ein Lehrer Verfehlungen zuschulden kommen lassen, die eine Kündigung rechtfertigen?
Hat sich ein Lehrer Verfehlungen zuschulden kommen lassen, die eine Kündigung rechtfertigen? Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Wegen eines Streits zwischen einem Lehrer und einem Privatschul-Träger sind einige Klagen am Zwickauer Arbeitsgericht anhängig.
Wegen eines Streits zwischen einem Lehrer und einem Privatschul-Träger sind einige Klagen am Zwickauer Arbeitsgericht anhängig. Foto: Uta Pasler
Am Zwickauer Arbeitsgericht gibt es mehrere Klagen eines Lehrers gegen seinen Arbeitgeber.
Am Zwickauer Arbeitsgericht gibt es mehrere Klagen eines Lehrers gegen seinen Arbeitgeber. Foto: Kristian Hahn/Archiv
Hat sich ein Lehrer Verfehlungen zuschulden kommen lassen, die eine Kündigung rechtfertigen?
Hat sich ein Lehrer Verfehlungen zuschulden kommen lassen, die eine Kündigung rechtfertigen? Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Wegen eines Streits zwischen einem Lehrer und einem Privatschul-Träger sind einige Klagen am Zwickauer Arbeitsgericht anhängig.
Wegen eines Streits zwischen einem Lehrer und einem Privatschul-Träger sind einige Klagen am Zwickauer Arbeitsgericht anhängig. Foto: Uta Pasler
Am Zwickauer Arbeitsgericht gibt es mehrere Klagen eines Lehrers gegen seinen Arbeitgeber.
Am Zwickauer Arbeitsgericht gibt es mehrere Klagen eines Lehrers gegen seinen Arbeitgeber. Foto: Kristian Hahn/Archiv
Zwickau
Selbst Kollegen bezeichnen ihn als „schräg“: Außergewöhnlicher Prozess um einen Lehrer in Zwickau
Von Uta Pasler
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Ein privater Bildungsträger versucht, einen Pädagogen loszuwerden, setzt angeblich sogar einen Schulleiter auf ihn an. Ein Fall, den weder die Schule, die Anwälte oder die Richterin jemals vorher so erlebt haben.

Er soll Interna aus einer Klassenkonferenz ausgeplaudert, in der Zeit seiner Pausenaufsicht mit dem Handy rumgespielt und Vorträge benotet haben, die er gar nicht gehört hatte. Er soll nicht einmal eingeschritten sein, als sich Schüler während seines Unterrichts prügelten. Genug für einen privaten Schulträger, der im Landkreis Zwickau...
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