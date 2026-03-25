Selbst Kollegen bezeichnen ihn als „schräg“: Außergewöhnlicher Prozess um einen Lehrer in Zwickau

Ein privater Bildungsträger versucht, einen Pädagogen loszuwerden, setzt angeblich sogar einen Schulleiter auf ihn an. Ein Fall, den weder die Schule, die Anwälte oder die Richterin jemals vorher so erlebt haben.

Er soll Interna aus einer Klassenkonferenz ausgeplaudert, in der Zeit seiner Pausenaufsicht mit dem Handy rumgespielt und Vorträge benotet haben, die er gar nicht gehört hatte. Er soll nicht einmal eingeschritten sein, als sich Schüler während seines Unterrichts prügelten. Genug für einen privaten Schulträger, der im Landkreis Zwickau... Er soll Interna aus einer Klassenkonferenz ausgeplaudert, in der Zeit seiner Pausenaufsicht mit dem Handy rumgespielt und Vorträge benotet haben, die er gar nicht gehört hatte. Er soll nicht einmal eingeschritten sein, als sich Schüler während seines Unterrichts prügelten. Genug für einen privaten Schulträger, der im Landkreis Zwickau...