Seltene Einblicke: Zwickauer Galerie zeigt als erste in Ostdeutschland Werke von international renommierter Künstlerin

Die Malerin Karin Kneffel gilt international als Kunststar. Jetzt sind ihre Werke erstmals in einer Einzelausstellung in Ostdeutschland zu sehen - bei den Freunden Aktueller Kunst in Zwickau.

Aus weiterer Entfernung wirken einige der Gemälde sehr räumlich, fast schon plastisch wie eine Fotoaufnahme. Bei näherer Betrachtung offenbarten sich jedoch die feinen Pinselstriche, sagt Klaus Fischer, der Vorsitzende des Zwickauer Kunstvereins Freunde Aktueller Kunst während er vor einem Gemälde steht, das Weinreben detailliert in Farbe...