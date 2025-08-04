Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Seltene Mooreichen sind die heimlichen Stars beim Kettensägenschnitzen in Ebersbrunn

Seltene Mooreichen sind die heimlichen Stars beim Kettensägenschnitzen in Ebersbrunn
Von Udo Hentschel
Mehrere hundert Jahre altes Holz wurde am Wochenende im Haasenwald zu Kunst gemacht. Allerdings nicht im Speedcarving, der rasantesten Disziplin.

Treffpunkt zahlreicher Schaulustiger und Kaufwilliger war am vergangenen Wochenende der Haasenwald hinter dem ehemaligen Landschulheim im Lichtentanner Ortsteil Ebersbrunn. Sie bestaunten die Arbeit von 31 Kettensägenkünstlern und sorgten bei den Akteuren auch für guten Umsatz. Und das nicht nur bei den Versteigerungen nach den an Samstag- und...
