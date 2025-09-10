Seniorin bei Unfall in Zwickau schwer verletzt

Zwickau
Eine 73-Jährige ist in Oberplanitz von einem BMW angefahren worden. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.
Ein Frau ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Zwickauer Stadtteil Oberplanitz schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war gegen 6.20 Uhr eine 73-Jährige auf dem Fußweg der Lengenfelder Straße stadteinwärts gelaufen. Auf Höhe der Einmündung Zum Rehblick überquerte sie die Straße. Dabei kam es...
