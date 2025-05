Showdown in Zwickau: BSV kämpft am Samstag um den Bundesliga-Verbleib

Alles oder nichts: Entscheidungsspiel gegen Bayer Leverkusen in der Stadthalle Zwickau. Sachsen wollen mit Heimvorteil den Klassenerhalt sichern.

Am Samstagabend fällt in der Zwickauer Stadthalle die Entscheidung: Der BSV Sachsen trifft im dritten und letzten Relegationsspiel auf Bayer Leverkusen. Nach dem deutlichen 27:18-Heimerfolg im ersten Playdown-Duell und der knappen 25:26-Auswärtsniederlage steht fest – dieses Spiel entscheidet über den Verbleib in der 1. Handball-Bundesliga...