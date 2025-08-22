Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 30 Wissenschaftler haben sich am Workshop beteiligt.
Rund 30 Wissenschaftler haben sich am Workshop beteiligt. Bild: I. Mallasch/FTZ
Rund 30 Wissenschaftler haben sich am Workshop beteiligt.
Rund 30 Wissenschaftler haben sich am Workshop beteiligt. Bild: I. Mallasch/FTZ
Zwickau
Sicherer Wasserstoff: Neue Sensoren und Messtechnik aus Zwickau
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachwuchswissenschaftler der WHZ stellen ihr Projekt bei Workshop in Zwickau vor.

Beim Workshop zum Thema „Leistungselektronik & Sensorik für Brennstoffzellensysteme“ in Zwickau – mitorganisiert vom Forschungs- und Transferzentrums an der Westsächsischen Hochschule (WHZ) – standen ein innovatives Verfahren zur Qualitätssicherung von Bipolarplatten sowie neue Ansätze in der Wasserstoff-Sensorik im Fokus. Dabei war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.07.2025
2 min.
Wenn OP-Materialien im Patienten bleiben: Neue Zähltechnik aus Zwickau soll Fehler vermeiden
Die Projektpartner der Medik Hospital Design GmbH und der code‘n‘ground AG mit Prof. Peter Hartmann von der WHZ (rechts) beim Projektstart.
An der Westsächsischen Hochschule wird ein neues System entwickelt, das Operationsteams unterstützt. Es kann Patienten erheblichen Ärger ersparen.
Uta Pasler
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
25.06.2025
2 min.
Westsächsische Hochschule Zwickau erhält ein Mockup – Aber was ist das?
Das Mockup steht im Foyer des August-Horch-Baus auf dem Campus Scheffelstraße.
Die Fakultät Kraftfahrzeugtechnik setzt das Modell für Lehr- und Forschungszwecke ein. Initiiert wurde die Zusammenarbeit der WHZ mit der Chemnitzer Firma Hörmann durch Alumni.
Jens Arnold
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel