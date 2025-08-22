Sicherer Wasserstoff: Neue Sensoren und Messtechnik aus Zwickau

Nachwuchswissenschaftler der WHZ stellen ihr Projekt bei Workshop in Zwickau vor.

Beim Workshop zum Thema „Leistungselektronik & Sensorik für Brennstoffzellensysteme“ in Zwickau – mitorganisiert vom Forschungs- und Transferzentrums an der Westsächsischen Hochschule (WHZ) – standen ein innovatives Verfahren zur Qualitätssicherung von Bipolarplatten sowie neue Ansätze in der Wasserstoff-Sensorik im Fokus. Dabei war...