  • Sie durften währenddessen Videos schauen: Zwickauer soll versucht haben, seine drei Kinder mit Autoabgasen zu töten

Großer Medienrummel: Mehrere Fernsehteams verfolgten den Prozessauftakt am Montag im Landgericht.
Bild: Ralf Wendland
Großer Medienrummel: Mehrere Fernsehteams verfolgten den Prozessauftakt am Montag im Landgericht.
Großer Medienrummel: Mehrere Fernsehteams verfolgten den Prozessauftakt am Montag im Landgericht. Bild: Ralf Wendland
Sie durften währenddessen Videos schauen: Zwickauer soll versucht haben, seine drei Kinder mit Autoabgasen zu töten
Von Johannes Pöhlandt
Ein 44-Jähriger ist angeklagt, seine Söhne in einen VW-Bus gesetzt und Abgase hineingeleitet zu haben. Nur dank aufmerksamer Nachbarn kam niemand zu Schaden. Was ist das Motiv des Angeklagten?

Es ist ein angenehm milder Herbstabend in Zwickau. In einer beschaulichen Wohngegend am Rande der Stadt herrscht Ruhe – wäre da nicht ein Motor zu hören. Der Dieselmotor gehört zu einem weißen VW-Bus, der vor einem Einfamilienhaus steht. Er läuft schon lange, ohne dass sich das Fahrzeug auch nur einen Millimeter vom Fleck bewegt. Nachbarn...
