MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Sie gab ihm aus Liebe Zugriff auf ihr Konto, er jonglierte mit 900.000 Euro: Liebesbetrüger ruiniert Zwickauerin und bringt sie vor Gericht

Eine 64 Jahre alte Frau wurde von einem Liebes-Betrüger manipuliert.
Eine 64 Jahre alte Frau wurde von einem Liebes-Betrüger manipuliert. Bild: Symbolfoto: terovesalainen - stock.adobe.com
Auch leichtfertige Geldwäsche kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden.
Auch leichtfertige Geldwäsche kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Bild: ronstik - stock.adobe.com
Foto: Betrüger lassen sich, wie im Fall von Zwickau, Geld überweisen oder nutzen Konten der Betroffenen des Liebesbetruges. Foto: Canva
Foto: Betrüger lassen sich, wie im Fall von Zwickau, Geld überweisen oder nutzen Konten der Betroffenen des Liebesbetruges. Foto: Canva Bild: Canva
Eine 64 Jahre alte Frau wurde von einem Liebes-Betrüger manipuliert.
Eine 64 Jahre alte Frau wurde von einem Liebes-Betrüger manipuliert. Bild: Symbolfoto: terovesalainen - stock.adobe.com
Auch leichtfertige Geldwäsche kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden.
Auch leichtfertige Geldwäsche kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Bild: ronstik - stock.adobe.com
Foto: Betrüger lassen sich, wie im Fall von Zwickau, Geld überweisen oder nutzen Konten der Betroffenen des Liebesbetruges. Foto: Canva
Foto: Betrüger lassen sich, wie im Fall von Zwickau, Geld überweisen oder nutzen Konten der Betroffenen des Liebesbetruges. Foto: Canva Bild: Canva
Zwickau
Sie gab ihm aus Liebe Zugriff auf ihr Konto, er jonglierte mit 900.000 Euro: Liebesbetrüger ruiniert Zwickauerin und bringt sie vor Gericht
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 64-jährige Witwe lernt im Internet einen neuen Mann kennen und will ihm aus der Patsche helfen. Am Ende sind nicht nur ihre Ersparnisse weg, sie hat sich sogar strafbar gemacht. Wie konnte das passieren?

Die 64-jährige Frau aus dem Landkreis Zwickau hat fast alles verloren. Erst ihren Ehemann, dann ihr Geld, ihre neue vermeintliche Bekanntschaft sowieso, und schließlich auch den Prozess vor Gericht. Hereingelegt von einem Betrüger, der sie um ihr Erspartes brachte und letztlich dafür sorgte, dass nicht er, sondern sie vor Gericht landete. Auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Polizist mit Krücke geschlagen, 900.000 Euro Geld gewaschen und ein falscher Polizist
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Frank Dörfelt
21.01.2026
4 min.
Es geht um eine Viertelmillion Euro: Erzgebirgerin plündert Senioren-Konto und fälscht Testament
Das Vermögen eines alten Ehepaares wurde zur Verlockung für eine Frau im Erzgebirge, die sich vom Konto der alten Leute bediente.
Eine Erzgebirgerin musste sich am Mittwoch vor Gericht wegen mehrfachen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Sie hatte Senioren, mit den sie eine Freundschaft verband, um viel Geld geprellt. Dafür folgte nun eine empfindliche Strafe.
Heike Mann
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
Mehr Artikel