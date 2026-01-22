Sie gab ihm aus Liebe Zugriff auf ihr Konto, er jonglierte mit 900.000 Euro: Liebesbetrüger ruiniert Zwickauerin und bringt sie vor Gericht

Eine 64-jährige Witwe lernt im Internet einen neuen Mann kennen und will ihm aus der Patsche helfen. Am Ende sind nicht nur ihre Ersparnisse weg, sie hat sich sogar strafbar gemacht. Wie konnte das passieren?

Die 64-jährige Frau aus dem Landkreis Zwickau hat fast alles verloren. Erst ihren Ehemann, dann ihr Geld, ihre neue vermeintliche Bekanntschaft sowieso, und schließlich auch den Prozess vor Gericht. Hereingelegt von einem Betrüger, der sie um ihr Erspartes brachte und letztlich dafür sorgte, dass nicht er, sondern sie vor Gericht landete. Auch...