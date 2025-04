„Sie kommen in Riesenschwärmen“: Zwickauer Wohngebiet ächzt unter Taubenplage

Einige Wohnblocks in Planitz sind Lieblingsplätze von Tauben geworden. Sie nisten auf leeren Balkons, machen Krach und vor allem: viel Dreck. Was Hauseigentümer gegen die Taubeninvasion unternehmen.

Das Gurren der Tauben ist so laut wie ein vorbeifahrendes Auto. Sie haben die Mehrzahl der Balkons an der Otto-Riedel-Straße 1-11 in Zwickau-Planitz besetzt, wie an einem Aprilmorgen zu sehen ist. Pausenlos starten und landen sie auf den Blocks, tragen Zweige für Nester heran und lassen Exkremente fallen. Auch an der nahen Jablonecer Straße...