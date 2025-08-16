Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage

Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.

Hans Neidlein hat sie zuerst bemerkt. „Anfang Juli war das, da hab‘ ich die schwarzen Käfer das erste Mal bei uns am Haus und auf der Straße gesehen“, berichtet der Rentner. „Abends, als ich mit meinen Hunden nochmal rausging“, berichtet der Mann aus Hirschfeld. Inzwischen ist Neidlein nicht mehr der einzige, bei dem die Käfer... Hans Neidlein hat sie zuerst bemerkt. „Anfang Juli war das, da hab‘ ich die schwarzen Käfer das erste Mal bei uns am Haus und auf der Straße gesehen“, berichtet der Rentner. „Abends, als ich mit meinen Hunden nochmal rausging“, berichtet der Mann aus Hirschfeld. Inzwischen ist Neidlein nicht mehr der einzige, bei dem die Käfer...