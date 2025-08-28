Sie machten 1 Millionen Euro Umsatz: Zwickauer Drogenbande kommt vor Gericht

Zwickau
Nachdem bereits mehrere Mitglieder der Bande verurteilt wurden, müssen sich nun zwei weitere Männer vor dem Landgericht Zwickau verantworten.
Mitglieder einer mutmaßlichen Drogenbande müssen sich ab kommenden Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Ein bereits für diese Woche angesetzter Verhandlungstag wurde wegen der Erkrankung eines Verteidigers abgesagt, sagte ein Gerichtssprecher. Der Anklage zufolge sollen ein 35-jähriger und ein 27-jähriger ab Dezember 2022 im...
