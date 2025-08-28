Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sie war das Mädchen im Kirschbaum - Warum Sigrid und Werner Fach aus Zwickau seit 65 Jahren zusammenhalten

Das Ehejubiläum wird im eigenen Garten gefeiert. Auszuziehen, daran würden Sigrid und Werner Fach nicht im Traum denken.
Bild: Leona Müller
Das Ehejubiläum wird im eigenen Garten gefeiert. Auszuziehen, daran würden Sigrid und Werner Fach nicht im Traum denken.
Das Ehejubiläum wird im eigenen Garten gefeiert. Auszuziehen, daran würden Sigrid und Werner Fach nicht im Traum denken. Bild: Leona Müller
Zwickau
Sie war das Mädchen im Kirschbaum - Warum Sigrid und Werner Fach aus Zwickau seit 65 Jahren zusammenhalten
Von Leona Müller
Sigrid und Werner Fach wissen, dass eine Ehe viel Arbeit bedeutet. Gemeinsam haben sie viel gesehen und erlebt - auch Schicksalsschläge. Was ist der Schlüssel zum Glück?

Sigrid Fach steht am Teich ihres Gartens im Zwickauer Stadtteil Marienthal, bückt sich vorsichtig und sammelt alte Blätter aus dem Wasser. Ihren Gehstock hält sie fest in der Hand. Sie ist 82 Jahre alt. Am Rand steht ihr Mann Werner (84) und passt auf, dass sie nicht ausrutscht. Seit 67 Jahren ist er an ihrer Seite, seit 65 Jahren sind sie...
