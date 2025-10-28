Silberstraße: Einbrecher stehlen eine halbe Tonne Kupferkabel

Auf einem Firmengelände im Wilkau-Haßlauer Ortsteil machten Diebe übers Wochenende schwere Beute.

Silberstraße.

Scherze mit dem Ortsnamen verbieten sich: Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Silberstraße rund eine halbe Tonne Kupferkabel gestohlen. Laut Polizei hat die Beute einen Wert von rund 10.000 Euro. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Schneeberger Straße und stahlen aus mehreren Gebäuden Werkzeuge und die Kabel. Der Sachschaden sei vergleichsweise gering geblieben, so die Beamten, die im Zuge der Ermittlungen nach Hinweisen auf die Täter und die Beute suchen. Hinweise nimmt das Werdauer Revier unter Ruf 03761 7020 entgegen. (kru)