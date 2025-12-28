Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken

Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?

Während sich die einen ein Böllerverbot wünschen, können es die anderen kaum erwarten, in der Silvesternacht ein Feuerwerk zu zünden. Am Montag, 29. Dezember startet in Verbraucher- und Baumärkten sowie bei Fachhändlern der Verkauf von Raketen, Böllern und Feuerwerksbatterien. Bis 31. Dezember ist der Verkauf zulässig, das ist...