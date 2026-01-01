MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Silvesternacht im Landkreis Zwickau: Ein Schuppenbrand und mehrere Verletzte

Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk.
Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk. Bild: Andreas Kretschel
Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk.
Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk. Bild: Andreas Kretschel
Update
Zwickau
Silvesternacht im Landkreis Zwickau: Ein Schuppenbrand und mehrere Verletzte
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Neujahrstag ist es in Westsachsen nach einer ersten Bilanz zu mehreren Vorfällen gekommen. Ein Schuppen in Kirchberg brannte komplett ab. Dazu kamen mehrere Unfälle und Verletzte durch Feuerwerk.

Zu einem Brand in Kirchberg sind in der Silvesternacht Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Wie die Polizei auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, stand dort kurz nach Mitternacht ein Schuppen an der Leutersbacher Straße in Flammen. Der Schuppen brannte vollständig nieder. Laut Polizei hatte den Brand vermutlich ein Feuerwerkskörper...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.01.2026
 9 Bilder
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
11:32 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Dutzende Menschen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
11:00 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
10:41 Uhr
2 min.
Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall".
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.
Mehr Artikel