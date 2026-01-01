Silvesternacht im Landkreis Zwickau: Ein Schuppenbrand und mehrere Verletzte

Zwickau
In der Nacht zum Neujahrstag ist es in Westsachsen nach einer ersten Bilanz zu mehreren Vorfällen gekommen. Ein Schuppen in Kirchberg brannte komplett ab. Dazu kamen mehrere Unfälle und Verletzte durch Feuerwerk.
Zu einem Brand in Kirchberg sind in der Silvesternacht Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Wie die Polizei auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, stand dort kurz nach Mitternacht ein Schuppen an der Leutersbacher Straße in Flammen. Der Schuppen brannte vollständig nieder. Laut Polizei hatte den Brand vermutlich ein Feuerwerkskörper...
