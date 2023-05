Simson-Fahrer stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Ein Mann ist mit seiner KKR Simson Sperber in Zwickau mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war laut Polizei mit seinem Moped am Samstagnachmittag im Stadtteil Weißenborn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort fuhr er einem entgegenkommenden Transporter in die Fahrertür. Beim Sturz wurde der Mann schwer verletzt, so dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. (dpa)