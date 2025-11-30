Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Simson S 51 wurde aus einer Garage in Weißenborn gestohlen.
Eine Simson S 51 wurde aus einer Garage in Weißenborn gestohlen. Bild: Symbolbild: Ronny Küttner
Zwickau
Simson im Wert von 3600 Euro in Zwickau gestohlen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Ein Moped S 51 wurde im Ortsteil Weißenborn aus einer Garage entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind zwischen dem 15. und 29. November gewaltsam in eine Garage an der Samuel-Heinicke-Straße im Zwickauer Ortsteil Weißenborn eingebrochen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau haben sie eine hellgraue Simson S 51 mit grünem Versicherungskennzeichen entwendet. Das Moped hat zwei rote Seitendeckel und einen roten Tank....
