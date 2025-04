Sind 33 Badewannen voll Müll zu toppen? Reinsdorf veranstaltet erneut Frühjahrsputz

Reinsdorf macht sich frühlingsschick: Am 29. März steht wieder eine gemeinsame große Putzaktion für die Gemeinde an. Helfer können sich noch anmelden. Im Vorjahr sammelten Freiwillige 33 Badewannen voll Müll.

Am 29. März findet von 8.30 bis 12 Uhr der traditionelle Frühjahrsputz in der Gemeinde Reinsdorf statt. Jeder Einzelne könne einen Beitrag leisten, heißt es im Aufruf der Gemeindeverwaltung: durch das Aufräumen des eigenen Vorgartens, das Säubern von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder der Teilnahme an der Laubaktion im...