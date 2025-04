Sinfonisches Blasorchester Zwickau probt Sinfonie über sächsische Jahrhundert-Saga.

Einer musikalischen Herausforderung stellt sich das Sinfonische Blasorchester Zwickau. Es probt für die Sinfonie „Glück – Libera nos“. Was verbirgt sich dahinter?

„Ich sehe meine Werke wie Kinder. Wenn sie erwachsen werden, muss man rechtzeitig loslassen“. Genau das wird Enrico Olivanti am 17. Mai tun. Er wird dann in der ersten Reihe des Ballsaals Neue Welt sitzen und sein jüngstes Kind loslassen – eine Sinfonie. Jonas Ernecke wiederum wird vor 60 Musizierenden am Pult stehen und über 70 Minuten...