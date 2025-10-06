Singwoche in Zwickau als Ferien-Event: Kinder können bei Bibelmusical mitmachen

In der zweiten Herbstferienwoche noch nichts vor? Für musikinteressierte Kinder und Jugendliche könnte eine Musical-Singwoche in Zwickau passend sein.
Gemeinsam wird gesungen und geprobt – für ein Musical rund um eine biblische Geschichte. Dazu lädt die Pauluskirchgemeinde Zwickau in den Herbstferien, vom 13. bis 19. Oktober, alle Kinder und Jugendlichen von der 2. bis zur 12. Klasse ein. Entstehen soll ein Musical, das die Geschichte von Esther erzählt – einer mutigen Frau, die im Perserreich ihr Volk vor der Vernichtung bewahrt. Geprobt wird laut Kirchenmusiker Matthias Grummet täglich von 9.30 bis 16 Uhr im Gemeindehaus der Pauluskirche. Aufgeführt wird dann Samstag und Sonntag, 18. und 19. Oktober, jeweils um 17 Uhr in der Pauluskirche. Jugendliche können sich auch als Helfer engagieren. Anmeldungen online unter www.freiepresse.de/singwoche-zwickau. (nütz)