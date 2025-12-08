Skandinavischer Zauber im Zwickauer Gewandhaus

Zwickau
Mit geheimnisvollen Klängen verzaubern Chor und Philharmoniker. Welche Überraschungen hält der Abend bereit?
Das diesjährige Konzert zur Weihnachtszeit entführt auf eine Reise in den hohen Norden. Es wird ein Abend, der mitten hineinführt in die magische Heimat des Weihnachtsmannes. „Stern über Skandinavien“ ist das Konzert überschrieben. Es wird am 11. und am 20. Dezember, 19.30 Uhr auf der Bühne des Zwickauer Gewandhauses aufgeführt. Im...
