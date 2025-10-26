Skoda-Fahrerin fährt nach Unfall in Zwickau einfach weiter

Vorfahrt genommen: Ein E-Bike-Fahrer stürzt beim Versuch, dem Auto auszuweichen, und verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht in Zwickau ist die Polizei jetzt auf der Suche nach Zeugen. Der Vorfall hat sich bereits am Donnerstag ereignet, die Unfallflucht ist den Beamten aber erst am Sonntag gemeldet worden. Ein 63-Jähriger war demnach Donnerstagmittag mit dem E-Bike auf der Werdauer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe...