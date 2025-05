Skurriler Einsatz für die Feuerwehr in Zwickau: Heimrauchwarnmelder, die in gelber Tonne liegen, lösen Alarm aus

Mit sechs Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen ausgerückt. Für die Helfer gab es einen ungewöhnlichen Einatz an der Clara-Zetkin-Straße.

Sechs Fahrzeuge der Feuerwehr haben sich am Dienstag im Einsatz in der Nordvorstadt in Zwickau befunden. Sie fuhren gegen 8 Uhr zur Clara-Zetkin-Straße. Dabei handelte es sich für die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte um einen skurrilen Einsatz.